100 millions d'utilisateurs pour Galileo, le "GPS européen"

Paris - Galileo, le système européen de navigation par satellites, "compte aujourd'hui près de 100 millions d'utilisateurs" un peu plus d'un an après le lancement des premiers services, a annoncé jeudi le Centre national d'études spatiales (Cnes).Ces "100 millions d'utilisateurs" correspondent à 100 millions de récepteurs (smartphones, voitures électriques, outils connectés...) en service, a précisé le Cnes à l'AFP.L'Europe avait lancé les premiers services de son système de navigation par satellites en décembre 2016."Galileo est une illustration parfaite des succès que permet une Europe spatiale forte", a déclaré le président du Cnes, Jean-Yves Le Gall, cité dans un communiqué.Projet emblématique de la Commission européenne, Galileo vise à réduire la dépendance de l'Europe à l'égard du GPS américain, tout en améliorant les services rendus aux utilisateurs grâce à une très grande précision et la datation du signal.Pour le Cnes, "Galileo s'est désormais installé dans notre quotidien, comme en témoignent les diverses applications qui lui sont liées: les smartphones de dernière génération proposent les services Galileo et les développeurs du véhicule autonome s'en servent également". Par exemple, les derniers modèles de smartphones d'Apple et de Samsung sortis en 2017 sont compatibles avec Galileo, selon l'agence spatiale française."Cette solution a déjà trouvé ses utilisateurs puisque Easy Jet et Air France, ainsi que l'aéroport Paris-CDG ont déjà annoncé leur intention d'y faire appel", ajoute le CNES.Actuellement, la précision de Galileo n'est pas optimale. Il faudra attendre 2020 pour que le système européen puisse offrir sa meilleure précision sur tout le globe.(©AFP / 01 février 2018 12h05)