14 morts dans un accident de bus de jeunes hockeyeurs au Canada

Quatorze personnes ont été tuées dans un accident de la route au Canada impliquant un bus qui transportait une équipe de jeunes hockeyeurs, ont rapporté les médias locaux citant la police.Quatorze autres personnes ont été blessées, dont trois grièvement, dans la collision vendredi soir entre le bus et un semi-remorque qui s'est produite sur une autoroute rurale dans la province du Saskatchewan (ouest).Le bus transportait une équipe de hockey junior de Humboldt, les Broncos, qui se rendait à un tournoi, selon le Saskatoon StarPhoenix."Nous sommes stupéfaits et choqués par la perte qui s'abat sur nous", a déclaré le président du club des Broncos, Kevin Garinger, à la chaîne de télévision canadienne CBC.Selon la police, l'accident s'est produit environ 28 km au nord de Tisdale, sur l'autoroute 35.L'équipe des Broncos est composée de 24 joueurs, tous Canadiens, âgés de 16 à 21 ans."C'est un horrible accident", a déclaré Darren Opp, la président des Nipawin Hawks, l'équipe qui devait affronter les Broncos.Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, a exprimé sa tristesse."Je ne peux imaginer ce que ces parents traversent, et mon coeur est avec chaque personne touchée par cette terrible tragédie, dans la communauté de Humboldt et au delà", a-t-il déclaré sur Twitter.(©AFP / 07 avril 2018 11h16)