Sursee (Suisse), le 5 mars 2018

Pour toute information complémentaire:

CALIDA Holding AG

Reiner Pichler, CEO

Tél. : +41 41 925 44 49

CALIDA GROUP opère au niveau mondial dans le secteur du vêtement. Son siège principal se trouve en Suisse. Composé des marques CALIDA et AUBADE dans le segment de la lingerie et des marques MILLET, OXBOW, EIDER et LAFUMA dans ceux du sport alpin et du plein air, il a réalisé en 2017, avec environ 3000 collaborateurs, un chiffre d'affaires de plus de CHF 380 millions. CALIDA GROUP est coté à la SIX Swiss Exchange.

Parmi les évolutions les plus importantes de l'exercice figurent l'intégration bien engagée du spécialiste en e-commerce REICH ONLINE, la forte progression de notre commerce en ligne, les taux de croissance à deux chiffres dans le segment masculin de CALIDA, la modernisation réussie de la marque CALIDA, l'amélioration de la rentabilité chez MILLET MOUNTAIN GROUP, la bonne croissance à l'exportation de la marque de lingerie de luxe AUBADE et l'évolution positive de la marque OXBOW, dont le chiffre d'affaires recommence à progresser, a déclaré Reiner Pichler, CEO de CALIDA GROUP. Construit autour d'un portefeuille répartissant les risques, notre modèle d'affaires de marques fortes et autonomes au plan opérationnel, dans les domaines vêtements, sport/outdoor et mobilier, a fait ses preuves grâce au recentrage de la stratégie de l'entreprise.En dépit de difficultés persistantes sur les marchés et d'investissements substantiels dans les différentes marques, le résultat opérationnel s'est nettement amélioré par rapport à l'année précédente.Le chiffre d'affaires consolidé net a augmenté au cours de l'exercice de CHF 370,9 millions, à CHF 380,6 millions, ce qui correspond à une hausse de 2,6%.Le résultat d'exploitation (EBIT) a progressé de 18,0%, passant de CHF 18,3 millions à CHF 21,6 millions. La marge opérationnelle a augmenté de 4,9% à 5,7%.Le groupe a procédé à d'importants investissements en vue de l'intégration, à CALIDA GROUP, de la société REICH ONLINE, acquise au 1er mars 2017. Par ailleurs, il a investi dans le développement de l'e-commerce et dans la numérisation. Les coûts supplémentaires en résultant ont pesé sur le résultat opérationnel de l'exercice. Grâce à l'intensification de ses activités de commerce en ligne au cours de l'exercice, le groupe a plus que doublé les ventes réalisées à travers ses propres canaux d'e-commerce. Leur part dans le chiffre d'affaires global a progressé de 3,6% à 8,2%.Avec une hausse de 19,1%, le bénéfice avant impôts s'est accru de manière plus que proportionnelle, passant de CHF 18,1 millions à CHF 21,5 millions. A cet égard, les effets de change ont également exercé une influence positive. Le bénéfice de l'entreprise a augmenté de 14,3%, de CHF 14,8 millions à CHF 16,9 millions.En raison de la forte attention portée à la gestion de l'actif circulant, le cash-flow opérationnel a progressé de CHF 23,6 millions à CHF 31,0 millions. La liquidité nette s'est également inscrite en hausse, malgré l'acquisition de REICH ONLINE, passant de CHF 26,2 millions à CHF 32,3 millions.Le ratio des fonds propres s'est légèrement amélioré, de 61,9% à 62,6%.Avec 2936 collaborateurs, l'effectif du groupe n'a pratiquement pas varié au cours de l'exercice.Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale du 18 mai 2018 de distribuer, sur les réserves issues d'apports en capital, un dividende inchangé de CHF 0,80 par action.A contre-courant de la tendance générale, la marque CALIDA a progressé de 2,4% dans le commerce de détail, portant son chiffre d'affaires net à CHF 133,8 millions. La marque, qui dispose d'un réseau retail de plus de 130 boutiques, réalise toujours plus de 40% de son chiffre d'affaires en Suisse. Malgré les investissements effectués dans la modernisation de la marque, la contribution au résultat opérationnel a progressé à CHF 36,2 millions.La légendaire marque française AUBADE affirme depuis désormais 60 ans son excellent positionnement dans le segment haut de gamme du marché de la lingerie. Elle a augmenté son chiffre d'affaires net 2017 de 3,7%, à EUR 55,5 millions, et sa contribution au bénéfice de 8,0%, à EUR 14,0 millions.Afin de créer une base solide pour la croissance de MILLET MOUNTAIN GROUP, il a été nécessaire de prendre de nouvelles mesures de restructuration, notamment en allégeant les réseaux de vente et en procédant à des investissements. Ces mesures se sont traduites par une réduction de 6,4% du chiffre d'affaires, à EUR 95,7 millions. Hors effet de restructuration et de change, le chiffre d'affaires a augmenté de 0,8%. Grâce à la bonne évolution de la marge brute, à l'optimisation des coûts et aux mesures de restructuration, la contribution au résultat opérationnel a progressé de 6,3%, à EUR 21,5 millions.LAFUMA MOBILIER, qui fabrique et commercialise des meubles outdoor, s'est une fois de plus avérée la division la plus rentable de CALIDA GROUP. Compte tenu de ce potentiel de développement, le groupe continue d'investir dans une stratégie claire d'internationalisation et dans la conquête de nouveaux segments de marché. Le chiffre d'affaires net a légèrement fléchi, de 1,1%, à EUR 38,0 millions. Du fait des investissements, la contribution au bénéfice a reculé de 7,5%, s'établissant à EUR 10,7 millions.Spécialiste du vêtement de surf et lifestyle, la marque OXBOW a été stabilisée au cours de l'exercice. Le chiffre d'affaires net a progressé de 6,0%, à EUR 26,8 millions, et la contribution au bénéfice de 14,2%, à EUR 5,8 millions.Jean-Paul Rigaudeau, membre du conseil d'administration de CALIDA GROUP depuis avril 2016, a décidé, pour des raisons personnelles, de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat au sein de cet organe de contrôle lors de l'assemblée générale 2018. Le conseil d'administration et la direction générale remercient Jean-Paul Rigaudeau des services rendus.A sa place, le conseil d'administration propose aux actionnaires d'élire Nathalie Gaveau. Nathalie Gaveau, 42 ans, est de nationalité française et diplômée de HEC Paris, grande école de commerce et de management internationalement reconnue. Elle est aujourd'hui membre du conseil de surveillance de HEC. Mariée, elle est mère de deux enfants.Dès ses jeunes années, Nathalie Gaveau a fait preuve d'un grand esprit d'entreprise en fondant avec des partenaires des start-up dans le domaine du marketing en ligne, pour les revendre ensuite avec succès. Aujourd'hui, elle dirige Shopcade, une plateformed'e-commerce vendant des marques internationales comme Topshop, The Body Shop et Hugo Boss. Elle a passé plusieurs années de sa vie professionnelle dans divers pays d'Asie ainsi qu'à Londres. Elle dispose par conséquent d'une grande expérience internationale et de compétences avérées dans le domaine numérique. La candidate au conseil d'administration apporte donc d'excellentes qualifications pour faire avancer la transformation numérique de CALIDA GROUP (Link : CV_Nathalie Gaveau_pdf ).2018 sera de nouveau pour CALIDA GROUP une année d'investissements substantiels dans le développement de ses marques et dans l'accélération ciblée de la numérisation. Les conditions économiques dans nos segments de marché et sur nos marchés restent difficiles. Nous tablons donc sur une évolution stable du chiffre d'affaires et de la rentabilité.Le rapport de gestion 2017 peut être téléchargé en ligne sur : tensid.ch / 05.03.2018 07h01)