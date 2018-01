"24K Magic" de Bruno Mars "enregistrement de l'année" aux Grammy Awards

New York - Le chanteur américain Bruno Mars a reçu dimanche le prix du disque de l'année pour le titre "24K Magic" lors de la cérémonie des Grammy Awards, la consécration pour le showman de 32 ans au style flamboyant, héritier de la funk des années 80.C'est la première fois que l'artiste né à Hawaï décroche cette récompense aux Grammys pour l'un de ses morceaux, même s'il avait été crédité en 2015 sur "Uptown Funk" du musicien et producteur britannique Mark Ronson, sur lequel il était le seul à chanter.C'est la seconde victoire de la soirée pour Bruno Mars dans une catégorie majeure, après avoir vu son titre "That's What I Like" sacré chanson de l'année.Son compteur affiche désormais cinq petits gramophones dorés, les statuettes octroyées aux vainqueurs des Grammys, en comptant ses trois victoires dans des catégories spécialisées."24K Magic" est un hymne à la fête et à la danse dans lequel Bruno Mars, né Peter Gene Hernandez, s'inspire largement, comme sur beaucoup de ses morceaux, de la funk et du R&B des années 80."J'ai imaginé un album divertissant, qui ferait danser les gens, qui leur donnerait envie de tomber amoureux, de faire l'amour et de danser encore", a-t-il expliqué, fin 2016, lors de l'émission suédo-norvégienne "Skavlan"."Je veux écrire des chansons que je vais sincèrement m'amuser à chanter" sur scène, avait aussi dit, lors d'un entretien à la chaîne PBS, celui qui a commencé sa carrière dans la musique comme producteur.(©AFP / 29 janvier 2018 03h45)