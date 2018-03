36 ans après, 200 Argentins sur les tombes de soldats tombés aux Malouines

Buenos Aires - Environ 200 proches de 90 soldats argentins tombés aux Malouines ont pu, pour la première fois depuis la guerre en 1982, se recueillir devant leur sépulture dans le cimetière militaire de Darwin sur ces îles appelées Falkland par les Britanniques."Ce fut une très longue journée. Tout a été très émouvant: arriver dans notre patrie, dans les îles, au cimetière, voir le lieu de repos de mon père", a témoigné à son retour à Buenos Aires Sergio Aguirre, fils d'un marin mort durant le conflit.L'Argentine revendique la souveraineté sur ces îles stratégiques britanniques, pour le contrôle desquelles Londres et Buenos Aires se sont livré une guerre éclair de 74 jours en 1982 qui a fait 649 morts côté argentin et 255 côté britannique."Maintenant je sais où il est. J'ai pu parlé avec lui. Je l'ai senti proche. Cela m'apaise de savoir où est Daniel", a dit Dalal Massad, la mère de Daniel Massad, un soldat tombé le 11 juin 1982.L'identification des restes date de 2017, quand une mission d'experts encadrés par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a pu mettre un nom sur 90 des 121 croix blanches du cimetière, non loin du champ de bataille.Jusque là, l'inscription en anglais "Soldat argentin seulement connu de Dieu" apparaissait sur toutes les tombes.Au total, 237 sépultures sont installées dans le cimetière. "Ce que nous avons vécu aujourd'hui fut très émouvant. C'est un cimetière plein de vie", a déclaré à son retour le secrétaire argentin aux droits de l'Homme, Claudio Avruj, à la radio Once Diez."Cela ne va pas changer l'histoire, cela va rien changer à la perte d'un être cher, mais pouvoir s'incliner devant une plaque avec son nom et son prénom, cela prend une autre valeur", avait dit aux familles le ministre argentin des Affaires étrangères, Jorge Faurie, avant leur départ pour les Malouines.L'Argentine revendique les Iles Malouines, à 400 kilomètres de la Patagonie, un territoire qu'elle a occupé de 1820 à 1833. Les Iles ont depuis été administrées par le Royaume-Uni.Buenos Aires demande en vain à Londres d'entamer un dialogue sur la souveraineté des Malouines, préconisé par une résolution de l'ONU de 1965.Londres refuse, arguant que lors du référendum d'autodétermination organisé en 2013, les 3.000 habitants des Malouines ont réaffirmé leur attachement à la couronne britannique.(©AFP / 27 mars 2018 04h16)