3e place pour le conseil en patrimoine de Valiant

Valiant fait partie des gagnants réguliers du classement Private Banking du magazine économique BILANZ. Ces cinq dernières années, la banque suprarégionale a été récompensée cinq fois, dont une fois en qualité de vainqueur au classement général et une fois en tant que vainqueur dans la catégorie « Banques régionales ». A deux médailles d'or succède à présent la médaille de bronze.La comparaison des banques en matière de conseil en patrimoine a été effectuée cette année pour la dixième fois. Pour cette édition anniversaire, BILANZ a renoncé aux vainqueurs par catégorie. Elle a établi un classement général avec au total cinq distinctions. Même dans ce contexte, Valiant a convaincu le jury spécialisé et a atteint la 3e place. Le succès s'explique notamment par le processus de conseil systématique, la proposition de placement et les coûts adaptés.Ce résultat excellent est basé sur une collaboration de longue date et interdisciplinaire entre les équipes du conseil en patrimoine et de l'investment. L'ancrage local ainsi que le processus de conseil structuré sont également des facteurs de réussite. De plus, Valiant reçoit cette année la distinction « leader de qualité depuis des années ». Grâce à ce label, BILANZ distingue pour la première fois des banques livrant une prestation remarquable durant plusieurs années. Valiant a été récompensée à présent pour la sixième fois consécutive dans le classement du magazine économique.Chez Valiant, la clientèle privée tout comme la clientèle institutionnelle bénéficient de la compétence élevée en matière de placements dans le conseil et la gestion de patrimoine. Les volumes dans les propres fonds Valiant et dans les mandats de gestion de fortune grandissent constamment. Les mandats «Helvétique» sont particulièrement appréciés. Pour ces mandats, tous les investissements sont effectués en francs suisses ou sont couverts contre le franc suisse. Les éléments de la stratégie de placement «Helvétique» ont également formé la base pour le comparatif de BILANZ, lors duquel Valiant convainc année après année avec de bons résultats.Vous trouverez davantage d'informations sur valiant.ch/placementsMarc Andrey, responsable communication d'entreprise, 031 320 96 01, medien@valiant.ch Valiant est une banque indépendante dédiée à la clientèle privée et aux PME et exclusivement présente en Suisse. Elle propose aux clients privés et PME une offre complète et simple dans tous les domaines financiers. Valiant compte 91 succursales lui assurant un ancrage local dans les onze cantons suivants : Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Berne, Fribourg, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Soleure, Vaud et Zoug. En outre, elle est présente dans toute la Suisse grâce à ses prestations novatrices et numériques. Valiant affiche un total du bilan de 27,6 milliards de francs et emploie environ 1000 collaborateurs.3 mai 2018 Présentation des comptes intermédiaires au 31 mars 201823 mai 2018 Assemblée générale de Valiant Holding SA à Berne9 août 2018 Résultats semestriels 20188 novembre 2018 Présentation des comptes intermédiaires au 30 septembre 2018 tensid.ch / 27.04.2018 10h31)