8-Mars: la France appelée à "se saisir" de l'inégalité salariale femmes-hommes

GECINA

Paris - Le gouvernement français a appelé la société jeudi, journée internationale des droits des femmes, à "se saisir" de la question de l'égalité salariale entre les sexes, un "devoir" à la fois "politique et moral" selon le président Emmanuel Macron, tandis que le pays se classe parmi les pires au monde sur ce sujet."L'égalité hommes-femmes rend les entreprises plus performantes et plus innovantes", a déclaré le chef de l'Etat en visitant une société parisienne présentée comme un modèle en la matière. Promouvoir l'égalité salariale est "à la fois un devoir politique et moral" mais c'est "aussi bon pour les entreprises", a-t-il insisté.En France, l'écart salarial entre les sexes est de 9% à poste équivalent, et de 25% en moyenne. Symbolisant cet écart, le quotidien français Libération est vendu 25% plus cher aux hommes qu'aux femmes ce jeudi.La France se classe 129e sur un total de 144 pays en ce qui concerne l'égalité salariale pour un poste similaire, selon la dernière étude sur le sujet du Forum économique mondial (WEF), qui date de novembre 2017. Globalement, en y ajoutant l'égalité en termes d'éducation et de santé par exemple, la France se classe en revanche parmi les premiers pays, à la onzième place dans le monde et même la première du G20.Peu auparavant, le Premier ministre Édouard Philippe avait prévenu que "la promotion de la culture de l'égalité entre les femmes et les hommes ne se fera pas seulement par des déclarations officielles, des discours ex catedra à l'école". "Il faut que tous ceux qui ont quelque chose à dire dans la société s'en saisissent", a-t-il ajouté en présentant "une cinquantaine de mesures".Ainsi, les entreprises de plus de 50 salariés présentant des écarts "injustifiés" de salaires hommes-femmes seront sanctionnées à partir de 2022 avec une pénalité financière pouvant aller jusqu'à 1% de leur masse salariale. L'exécutif prévoit également le quadruplement des contrôles.Un "référent égalité" sera nommé dans chaque établissement scolaire à la rentrée 2019. Concernant la lutte contre les violences faites aux femmes, le chef du gouvernement a annoncé que "5.000 places d'hébergement seraient garanties en 2018" pour les victimes.Pour une meilleure conciliation vie professionnelle-vie privée, l'éventuel allongement du congé paternité (11 jours calendaires ou 18 jours pour une naissance multiple actuellement), sera tranché "en juin", a précisé le chef du gouvernement.Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à Paris à 15h40, heure à laquelle pour une journée théorique de 8 heures, les femmes ne sont plus payées, au vu de leurs salaires inférieurs à ceux des hommes. Un karaoké géant a moqué les promesses d'Emmanuel Macron, sur l'air de la célèbre chanson de Dalida "Paroles, paroles".L'Assemblée nationale a de son côté suspendu brièvement ses travaux à 15h40.bur-jlo-paj/lum/cel/lv/roc(©AFP / 08 mars 2018 16h08)