A Caracas, le Cubain Diaz-Canel serre les rangs face à "l'impérialisme"

Le nouveau président cubain Miguel Diaz-Canel s'est posé mercredi en grand défenseur du Venezuela pour son premier déplacement à l'étranger, chez son allié Nicolas Maduro, visé par des sanctions internationales après sa réélection contestée.Miguel Diaz-Canel, qui a succédé le 19 avril aux frères Fidel et Raul Castro, maîtres sur l'île caribéenne l'un après l'autre pendant presque 60 ans, a été reçu en grande pompe devant l'Assemblée constituante, uniquement composée des partisans de M. Maduro.Il a appelé à la "solidarité des peuples d'Amérique" avec le Venezuela face à la "guerre politique, diplomatique, économique et financière (...) de l'impérialisme"."Nous connaissons parfaitement cette hypocrisie qui consiste à accuser (...) les gouvernements populaires des maux engendrés par les politiques, les sanctions et les actions impérialistes de soumission, harcèlement, isolement et embargo", a poursuivi ce civil de 58 ans en référence à la situation de son pays.Cuba est soumis à un embargo américain depuis 1962.La communauté internationale presque au complet a condamné la réélection du socialiste Nicolas Maduro jusqu'en 2025 à la présidence de ce pays pétrolier, autrefois le plus riche d'Amérique latine et désormais plongé dans une crise économique historique.Les Etats-Unis ont également infligé de nouvelles sanctions financières au Venezuela, après ce que le vice-président américain Mike Pence à qualifié de "farce".L'Union européenne a décidé d'imposer de nouvelles sanctions contre les dirigeants vénézuéliens."Je suis très content d'être au Venezuela. Vive la révolution bolivarienne et vive le président Maduro!", a déclaré le chef d'Etat cubain à sa descente d'avion."Toutes mes félicitations pour le succès massif" à la présidentielle, a-t-il ajouté.Le Venezuela se débat entre une hyperinflation (attendue à 13.800% cette année par le FMI) et de graves pénuries d'aliments et de médicaments.Malgré ce paysage de désolation et la forte impopularité qui en découle, Nicolas Maduro a été réélu le 20 mai, avec 68% des voix contre 21,2% pour son principal adversaire, Henri Falcon.Le scrutin, boycotté par l'opposition qui y voyait une "supercherie", a immédiatement été dénoncé notamment par le groupe de Lima, alliance de 14 pays du continent américain, qui ont retiré leurs ambassadeurs à Caracas."Peut-être que ce son émanant de la majorité a déplu aux Etats-Unis et à cette droite incapable de reconnaître la légitimité", a ajouté devant l'Assemblée constituante le leader cubain qui devait être ensuite reçu par Nicolas Maduro.Avant son discours, le président cubain a déposé une gerbe au Panthéon vénézuélien sur la tombe du leader de l'indépendance Simon Bolivar (1783-1830).Une visite de la tombe d'Hugo Chavez, président de 1999 à son décès en 2013, était également prévue.Lors de son investiture mi-avril à Cuba, Miguel Diaz-Canel s'est engagé à "poursuivre la révolution cubaine dans un moment historique crucial", mais aussi à "perfectionner le socialisme", alors que Raul Castro restera secrétaire général du puissant Parti communiste cubain (PCC) jusqu'en 2021.Maduro avait rendu visite au président cubain à La Havane, dès le lendemain de son investiture.Cuba et le Venezuela se sont rapprochés sous le gouvernement d'Hugo Chavez, qui cultivait une relation étroite avec Fidel Castro. Caracas fournit du pétrole à l'île communiste, tandis que Cuba envoie des médecins au Venezuela.(©AFP / 30 mai 2018 22h55)