A Paris, un magasin Franprix ouvert toute la nuit

L'enseigne Franprix, propriété du groupe de grande distribution Casino, a annoncé lundi l'ouverture toute la nuit de l'un de ses magasins parisiens, après avoir testé cette initiative pendant trois semaines, une réponse selon elle aux demandes grandissantes des consommateurs.Le supermarché Franprix, situé rue Cossonnerie dans le quartier des Halles (1er arrondissement), reste ouvert entre 21H00 et 6H00 du matin, a précisé à l'AFP une porte-parole du groupe Casino.Ce dispositif est "une réponse adéquate à la clientèle urbaine d'aujourd'hui", poursuit-elle, avec notamment des consommateurs aux horaires décalés, dans des zones "où il y a un besoin".Le quartier des Halles, situé en plein coeur de Paris, est une zone "très fréquentée, touristique, et qui vit beaucoup la nuit", argue la porte-parole.Concrètement, un peu avant 21H00, le magasin bascule en mode automatique. Les caisses manuelles laissent la place aux caisses automatiques et deux vigiles veillent à la sécurité du magasin. Une télémaintenance pourra quant à elle assister les clients en cas de besoin. La vente d'alcool est en revanche interdite.L'enseigne, qui a expérimenté ce dispositif pendant trois semaines début mars, indique réaliser 20% de son chiffre d'affaires journalier entre 21H00 et 6H00. Et revendique quelques centaines de clients par nuit.Côté social, l'ouverture toute la nuit "ne réduit pas les emplois", assure-t-on encore du côté de l'enseigne, car "le magasin aurait normalement été fermé" sur ce nouveau créneau nocturne.Dans le 16e arrondissement de la capitale, un autre magasin de l'enseigne teste depuis quelques jours ce dispositif, mais cette fois-ci avec une fermeture à minuit, tandis qu'un deuxième supermarché devrait ouvrir 24H/24H "dans les jours à venir", avance Franprix sans plus de détails.(©AFP / 26 mars 2018 14h27)