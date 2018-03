A Tokyo, des cerisiers en fleurs sonnent l'arrivée du printemps

Le printemps est officiellement arrivé samedi à Tokyo où l'agence nationale de la météo a décrété les cerisiers en fleurs, déclenchant un flot de célébrations.Les experts de l'agence météo, qui étudient les cerisiers du temple de Yasukuni, ont décidé que les premières fleurs étaient apparues, avec neuf jours d'avance par rapport à la date habituelle.Durant deux semaines, la saison de la floraison des cerisiers est marquée par un déferlement de rose et blanc, dans les rues, les écoles et les temples, célébrant l'arrivée du printemps."Des températures clémentes fin février et début mars ont accéléré l'éclosion des boutons de fleurs", a expliqué à la presse un responsable de l'agence météo, au temple Yasukuni, dans le centre de la capitale nipponne.L'arrivée officielle du printemps à Tokyo faisait la une des médias japonais et les sociétés de prévisions météorologiques rivalisaient dans leurs prédictions pour les autres grandes villes du pays.A Tokyo, la floraison sera à son pic d'ici une semaine et donnera lieu à de multiples rassemblements, parfois bien alcoolisés, entre famille, amis et collègues dans les parcs de la ville.(©AFP / 17 mars 2018 11h23)