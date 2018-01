A Wall Street, Dow Jones, Nasdaq et S&P 500 terminent à des records

La diffusion d'indicateurs américains en demi-teinte n'a pas entamé la course de Wall Street vendredi, le Dow Jones (+0,85%), le Nasdaq (+0,83%) et le S&P 500 (+0,68%) terminant à de nouveaux records.Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones Industrial Average s'est apprécié de 213,86 points, à 25.288,99 points, le Nasdaq, à forte coloration technologique, de 58,64 points à 7.136,56 points et l'indice élargi S&P 500 de 68 points, à 2.742,56 points.(©AFP / 05 janvier 2018 22h06)