A Wall Street, Nasdaq et S&P 500 enchaînent leur 6e record d'affilée

Wall Street, soutenue par une économie en forme à l'approche de la saison des résultats, a terminé à de nouveaux sommets mardi, le Nasdaq (+0,09%) et le S&P 500 (+0,13%) enregistrant leur sixième record d'affilée tandis que le Dow Jones s'est octroyé 0,41%.Selon les résultats définitifs, le Dow Jones Industrial Average, l'indice vedette de la Bourse de New York, a avancé de 102,80 points à 25.386,80 points, le Nasdaq de 6,19 points à 7.163,58 points, et le S&P 500 de 3,58 points à 2.751,29 points."Il n'y a pas de nouvelles informations, économiques ou politiques, justifiant en tant que telle la progression des indices", a relevé Christopher Low de FTN Financial."Mais avec des indicateurs qui dans leur ensemble reflètent une économie de plus en plus solide, on voit revenir sur le marché des petits investisseurs", a-t-il remarqué.Après l'envolée des indices en 2017 et un début d'année 2018 tout aussi euphorique, "certaines personnes craignent simplement de rater une bonne occasion", a abondé Sam Stovall de CFRA. "De nombreux investisseurs prennent l'argent qu'ils gardaient encore de côté et le placent sur le marché des actions", a-t-il observé.L'élan de la Bourse est alimenté depuis plusieurs mois par le faible niveau des taux d'intérêt, l'importante progression des bénéfices des entreprises, la croissance mondiale généralisée et l'optimisme lié à la réforme fiscale adoptée fin 2017 aux Etats-Unis."Mais avec l'envolée récente du marché des actions, on parle de plus en plus de ce qui pourrait renverser cette tendance", a remarqué Patrick O'Hare de Briefing en soulignant que la remontée en cours des taux d'intérêt figurait en haut de la liste.Le marché obligataire s'est nettement replié mardi: signe d'une moindre demande, le rendement des bons du Trésor à 10 ans grimpait en effet vers 21H15 GMT à 2,545%, contre 2,480% lundi soir, et celui des bons à 30 ans à 2,882% contre 2,811% la veille.NasdaqNyse(©AFP / 09 janvier 2018 22h34)