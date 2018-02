A Wall Street, le Dow Jones accélère ses gains et gagne plus de 2%

Le Dow Jones, indice vedette de la Bourse de New York, est passé lundi en séance au-dessus de la barre des 2% de gains, reprenant ses esprits après avoir enregistré la semaine dernière sa plus forte perte hebdomadaire en deux ans.Vers 19H15 GMT, cet indice avançait de 1,91%, ou 463,17 points, à 24.654,07 points, après avoir pris jusqu'à 2,27% quelques minutes auparavant.Le Nasdaq gagnait 1,63%, à 6.986,61 points, et l'indice élargi S&P 500 progressait de 1,55%, à 2.660,25 points."Le marché revient à des considérations plus fondamentales, les résultats d'entreprises sont bien orientés et nous attendons des données économiques fournies cette semaine", a noté William Lynch, de Hinsdale Associates.Wall Street reprenait ainsi une partie des pertes cumulées la semaine dernière, où le violent retour de la volatilité sur les marchés avait fait vivre à l'indice Dow Jones sa plus forte chute depuis début 2016 avec -5,2%.Le marché était par ailleurs favorisé par la forte hausse du cours d'Apple (+3,95% à 162,59 dollars) ainsi que par une progression des valeurs du secteur de l'énergie au sein du S&P 500 (+1,96%), profitant de la première hausse des cours du pétrole après six séances consécutives de recul.Wall Street bénéficiait en outre d'une stabilisation du taux de rendement des bons du Trésor américains, le taux à 10 ans s'affichant à 2,860%, contre 2,851% vendredi soir, et celui à 30 ans baissant à 3,143%, contre 3,160% vendredi.Le taux à 10 ans est monté dans la nuit jusqu'à 2,893%, au plus haut depuis quatre ans.NasdaqNyse(©AFP / 12 février 2018 20h26)