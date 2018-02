L'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones, a brièvement perdu plus de 2% en cours de séance lundi, soit plus de 500 points, dans un marché fébrile face à la hausse des taux d'intérêt et lesté par les secteurs de l'énergie et de la finance.Vers 19H25 GMT, le Dow Jones Industrial Average est descendu jusqu'à 25.007,31 points, avant de se ressaisir quelque peu. L'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, perdait dans le même temps 1,23% et l'indice élargi S&P 500 cédait 1,73%.(©AFP / 05 février 2018 20h36)