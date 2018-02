A Wall Street, le Dow Jones perd plus de 2%

L'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones, a brièvement perdu vendredi en cours de séance 2%, soit plus de 500 points, lesté par le recul notable de Chevron et ExxonMobil et une forte tension sur les taux.Le Dow Jones Industrial Average, descendu sous la barre des 2% aux environs de 19H20 GMT, a chuté jusqu'à 25.619,95 points, avant de se ressaisir un peu. L'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, perdait aux alentours de 1,40%."Le moteur principal (de la chute) est la hausse notable du taux d'intérêt à 10 ans au-dessus de 2,8% ce matin, sous l'effet d'une forte progression des salaires" dans le rapport mensuel sur les créations d'emplois en janvier, a réagi Sam Stovall de CFRA.La progression des salaires sur douze mois a atteint, à +2,9%, son rythme le plus rapide depuis plus de neuf ans, signe d'un resserrement du marché de l'emploi et peut-être d'une future accélération des prix.Le taux de rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a culminé à 2,853% en séance contre 2,790 jeudi soir.Les taux des bons du Trésor à long terme, sensibles aux prévisions d'inflation et de croissance, se sont logiquement enflammés vendredi après le rapport sur l'emploi.Par ailleurs, des taux d'intérêt plus élevés créent une concurrence plus forte pour le marché des actions, les investisseurs étant davantage tentés de placer leur argent sur un actif de plus en plus rémunérateur et qui présente peu de risques.Membres du Dow Jones, les deux majors pétrolières ExxonMobil (-5,93% à 83,80 dollars) et Chevron (-4,83% à 119,50 dollars), accéléraient également le recul de l'indice vedette de Wall Street après la publication de leurs résultats.NasdaqNyse(©AFP / 02 février 2018 20h58)