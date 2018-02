L'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones perdait plus de 3% lundi, soit plus de 700 points, dans un marché fébrile face à la hausse des taux d'intéret après plusieurs mois d'euphorie boursière.Vers 20H00 GMT, le Dow Jones Industrial Average est descendu jusqu'à 24.716 points avant de se ressaisir un peu, quand l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, perdait dans le même temps 2,02% et l'indice élargi S&P 500 cédait 2,60%.(©AFP / 05 février 2018 21h07)