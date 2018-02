L'indice vedette de la Bourse de New York accentuait ses pertes à l'approche de la clôture jeudi, les inquiétudes liées à la hausse des taux d'intérêt et la grande volatilité des derniers jours continuant à ébranler les investisseurs.Vers 20H40 GMT, le Dow Jones Industrial Average reculait de 3,03% à 24.137,86 points, le Nasdaq, à forte coloration technologique, lâchait 2,84% à 6.851,65 points, et l'indice élargi S&P 500 perdait 2,68% à 2.609,84 points.(©AFP / 08 février 2018 21h53)