La Bourse de New York, saisie d'un mouvement de panique lundi et après un début de journée erratique mardi, reprenait de l'élan en fin de séance, son indice vedette s'appréciant de plus de 2%.Vers 20H07 GMT, le Dow Jones Industrial Average gagnait 2,08% à 24.852,42 points, quand l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, montait de 1,88% et l'indice élargi S&P 500 de 1,61%.(©AFP / 06 février 2018 21h17)