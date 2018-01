A Xian, Macron promet de revenir "au moins une fois par an en Chine"

Xian (Chine) - "Je reviendrai au moins une fois par an en Chine", a promis Emmanuel Macron lundi à Xian, au premier jour de sa visite dans ce pays, "car c'est la condition pour que notre relation entre dans une ère nouvelle".Dans un discours d'une heure et quart, il a plaidé pour une alliance entre la France et la Chine pour "l'avenir du monde", en particulier dans l'environnement, et pour que l'Europe coopère au colossal projet chinois de "Nouvelles routes de la soie".(©AFP / 08 janvier 2018 07h19)