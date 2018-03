A l'école d'intelligence artificielle de Microsoft, des profils atypiques

MICROSOFT

Issy-les-Moulineaux - Ils ont fait des études de biologie, psychologie, sciences de l'éducation. L'un d'eux est même formé en tatouage. Désormais, ils vont apprendre les fondamentaux du code et de l'intelligence artificielle, au sein de la nouvelle école que Microsoft a inaugurée mardi près de Paris."En reconversion professionnelle, éloignés de l'emploi ou décrocheurs scolaires", comme le résume Carlo Purassanta, le patron de Microsoft France, ils sont 24 à avoir intégré la première promotion d'étudiants de "l'Ecole IA Microsoft" que le géant américain a installée à son siège français d'Issy-les-Moulineaux, au sud-ouest de Paris.Agés de 19 à 39 ans, tous et toutes (30% sont des femmes) ont en commun un appétit pour le numérique, des connaissances de base en code et en mathématiques, et une vision de l'intelligence artificielle (IA) "au service des humains", selon l'expression du secrétaire d'Etat chargé du Numérique Mounir Mahjoubi.Nisha Allavudeen, 24 ans, veut "révolutionner" l'éducation. "J'aimerais créer une IA qui s'adapterait à chaque élève et leur proposerait un soutien spécifique et une IA pour les profs, qui allègerait leur travail pour qu'ils puissent adapter leur pédagogie", explique cette jeune autodidacte en code, jusqu'ici professeur des écoles stagiaire.Microsoft veut "démocratiser l'accès à l'intelligence artificielle", et faire en sorte que cette technologie "amène à plus d'opportunités pour toutes les personnes, pas seulement à une petite niche d'élus", affirme M. Purassanta à l'AFP.Au terme de leur parcours, ils obtiendront des certifications sur la donnée, l'intelligence artificielle et les algorithmes d'apprentissage automatique, formant l'équivalent d'un niveau bac +3.Julien Dhaisne est arrivé là après avoir été renvoyé de l'Ecole 42, un établissement privé qui forme des développeurs informatiques par enseignement participatif, sans professeurs, avec des promotions de près de 900 élèves."On apprend en demandant aux autres mais je suis assez timide", raconte ce jeune homme de 22 ans aux cheveux longs. Il accumule du retard sur les niveaux à passer et connaît un passage à vide: "je ne faisais plus grand chose, j'avais perdu ma motivation"."Ici on est quand même plus cadré, il y a toujours un pilier à qui tu peux poser des questions", ajoute-t-il.- Techniciens d'intelligence artificielle -Les étudiants ont commencé le 19 février, avec trois semaines de mise à niveau théorique. Leur parcours durera sept mois au sein du campus, puis 12 mois en alternance dans une entreprise.L'objectif de Microsoft France: alimenter l'écosystème d'entreprises partenaires en "techniciens d'intelligence artificielle"."Nous aurons de plus en plus besoin" de ce type de profil, qui ne sont pas des scientifiques ou ingénieurs de haut niveau, mais connaîtront suffisamment le fonctionnement des intelligences artificielles pour participer au développement des nouvelles applications, souligne Carlo Purassanta.En France, 200.000 postes seraient à pourvoir dans le secteur du numérique d'ici à 2022, d'après des études menées par France Stratégie et du ministère du Travail.Google et Facebook ont eux aussi annoncé en janvier des investissements dans la formation numérique en France. Facebook a annoncé son intention de former gratuitement au numérique 65.000 personnes d'ici à la fin de l'année prochaine tandis que Google veut accueillir 100.000 personnes par an pour des formations gratuites dans quatre centres en France."On commence à 24 élèves, mais c'est destiné à croître dans les prochaines années", selon M. Purassanta, qui décrit l'école comme un projet "pilote en taille réelle".Les étudiants ont été recrutés notamment via Simplon, l'école numérique gratuite qui forme des non-diplômés, Pôle emploi et la Grande école du numérique, le réseau national de formation aux métiers du numérique.Certains élèves ont d'ailleurs déjà suivi une formation de développeur, comme Yvette Boidi. Après un BTS informatique et maintenance en Côte d'Ivoire, elle a travaillé deux ans dans ce domaine, mais s'est retrouvée assistante maternelle en France. "Je voudrais travailler dans l'analyse de données médicales, pour faire des prédictions qui permettraient d'éviter les effets secondaires des médicaments", s'enthousiasme la doyenne de la promotion.Un souci qui plaît à M. Mahjoubi, venu assister à l'inauguration et défend la démocratisation de l'IA: "Treize millions de français ne savent pas utiliser les outils numériques... Nous avons une mission d'expliquer sinon ça va mal se passer".juj-lby/tq/eb(©AFP / 06 mars 2018 17h04)