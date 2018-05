A la peine au Japon, Uber lance un projet pilote de réservation de taxis

TOYOTA MOTOR

Tokyo - Le géant américain Uber a annoncé mardi le lancement cet été d'un projet pilote dans une île de l'ouest du Japon, qui permettra aux touristes et habitants de réserver un taxi via son application.La compagnie de voitures avec chauffeurs, qui a jusqu'à présent échoué à s'imposer dans l'archipel du fait d'une législation très stricte, a décidé de changer de stratégie en s'alliant avec des opérateurs locaux de taxis.Son PDG Dara Khosrowshahi avait fait le déplacement au Japon en février. La possibilité de s'associer avec une compagnie de taxis dans plusieurs grandes villes comme Tokyo, Osaka, Fukuoka et Okinawa, avait à l'époque été évoquée.Uber va débuter avec un projet plus modeste sur l'île d'Awaji, dans la mer intérieure du Japon, à une heure d'Osaka et de Kobe."Dans le cadre de la stratégie touristique d'Awaji, Uber va lancer uberTaxi pour offrir aux habitants tout comme aux touristes et visiteurs un moyen de transport faible et sûr", a souligné le groupe dans un communiqué. Ils pourront réserver des taxis locaux en utilisant l'application dans la langue de leur choix.Brooks Entwistle, responsable des activités d'Uber au niveau international, a salué "la première initiative de ce genre au Japon".Pour l'instant, outre son offre de livraison de repas, la présence d'Uber dans le pays est limitée au service haut de gamme de réservation de voitures UberBLACK.Le géant teste aussi un programme de VTC dans deux villages, toléré cette fois-ci par les autorités car palliant l'absence de transports publics et de taxis.Les initiatives ont récemment fleuri dans le secteur des taxis au Japon qui représentait en 2015 un chiffre d'affaires de 1.735 milliards de yens (13 milliards d'euros, selon des données du ministère des Transports), mais où très peu de courses sont actuellement réservées et payées via des applications.Sony, Toyota ou encore SoftBank Group allié au chinois Didi Chuxing ont notamment fait des annonces.anb/tes(©AFP / 22 mai 2018 10h01)