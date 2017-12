A saisir sur internet: gratte-ciel chinois de 39 étages

Besoin d'un gratte-ciel? Une tour de 39 étages sera prochainement proposée aux enchères sur internet par la justice chinoise, avec une mise à prix de 553 millions de yuans (71 millions d'euros).L'édifice de 156 mètres de haut et d'une surface de 76.000 m2 est situé dans la ville de Taiyuan, dans la province du Shanxi (nord).Son chantier avait débuté en 2006 mais il a été suspendu en 2010 faute de fonds, après que le gros des travaux eut été achevé. L'hôtel qu'il devait abriter n'a donc jamais ouvert ses portes, selon la cour suprême du Shanxi, citée par l'agence Chine nouvelle.Cette juridiction mettra donc la tour et son terrain aux enchères le 2 janvier sur le principal site chinois de commerce en ligne, Taobao, plateforme phare du leader local de l'e-commerce Alibaba, parfois surnommée "le eBay chinois".Le tribunal a diffusé des photos de ses parkings en sous-sol faiblement éclairés et de ses étages poussiéreux où s'empilent les matériaux de construction.Dans un effort de transparence dans la vente des biens saisis, la majorité des tribunaux chinois ont ouvert des comptes sur la plateforme d'enchères judiciaires de Taobao, selon Chine nouvelle.Immeubles d'habitation, voitures, bijoux, téléphones portables... Toute sorte de biens confisqués peuvent désormais s'acheter sur ce site.En novembre, un bâtiment de 28 étages avait été mis aux enchères pour 218 millions de yuans par un tribunal de la province de Zhejiang (est). Mais personne n'a fait d'offre.(©AFP / 26 décembre 2017 09h18)