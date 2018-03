ABB Suisse annonce le départ de son patron Remo Lütolf à l'été

Zurich (awp) - ABB Suisse annonce le départ pour le milieu de cette année de son directeur général (CEO), Remo Lütolf. Âgé de 62 ans, le futur ancien patron de l'entité helvétique de la multinationale d'ingénierie demeurera engagé dans certains projets et fonctions pour ABB, par le biais de ses activités auprès du cabinet de conseil Consenec, précise le communiqué publié mercredi.Le processus de recrutement d'un successeur a d'ores et déjà été lancé et son issue fera l'objet d'une publication le moment échéant.jh/buc(AWP / 07.03.2018 10h12)