ABB affiche une solide croissance au 1er trimestre

(développement)Zurich (awp) - Le groupe d'ingénierie ABB a enregistré au premier trimestre 2018 des ventes et des entrées de commandes en forte hausse, supérieures aux attentes, tirées par des effets de change et des acquisitions. Le bénéfice net s'est pour sa part effondré. Le conglomérat zurichois se montre positif pour l'évolution des marchés, en particulier en Europe et aux Etats-Unis, annonce-t-il jeudi."Nous allons enregistrer une hausse du chiffre d'affaires plus importante au 2e semestre", a affirmé le directeur général Ulrich Spiesshofer lors d'une téléconférence dédiée aux résultats du premier trimestre.Les entrées de commandes et le carnet de commandes devraient soutenir cette tendance positive, explique le dirigeant. Par ailleurs, le ratio "book to bill" de 1,13 qui indique le rapport entre les entrées de commandes et le chiffre d'affaires, donne aussi lieu d'espérer, a-t-il ajouté.L'amélioration de la situation au niveau des secteurs du pétrole et des procédés donnera aussi un coup de pouce aux résultats dans les mois à venir, anticipe le CEO.SUPÉRIEURS AUX ATTENTESLe chiffre d'affaires a bondi de 10% sur un an à 8,63 milliards de dollars, tandis que les entrées de commandes se sont étoffées de 16% à 9,77 milliards, selon le communiqué. La progression organique des recettes s'est inscrite à 1%, le reste de la croissance (9%) ayant été tirée par des effets de change et des acquisitions.La rentabilité s'est également améliorée. Le bénéfice brut (Ebita) opérationnel a augmenté de 12% à 1,06 milliard de dollars et la marge correspondante a grappillé 0,2 point de pourcentage à 12,3%. En revanche, le bénéfice net s'est effondré de 21% à 572 millions, en raison d'un effet positif unique qui avait marqué le premier trimestre 2017, a fait remarquer M. Spiesshofer.Le chiffre d'affaires et les entrées de commandes sont nettement supérieurs au consensus AWP, tandis que l'Ebita et le bénéfice net sont peu ou prou conformes aux attentes. Les analystes interrogés prévoyaient des entrées de commandes de 9,23 milliards, des ventes de 8,37 milliards, un Ebita opérationnel de 1,00 milliard et un bénéfice net de 575 millions.POWER GRIDS RESTE CHEZ ABBLe groupe d'ingénierie ABB ne tient pas à se séparer de sa division Power Grids, s'occupant de réseaux électriques, et compte plutôt la développer davantage. Cette question avait été soulevée par Cevian, un des grands actionnaires. La direction s'est toutefois dite prête à poursuivre le dialogue avec les actionnaires.Au cours du premier trimestre 2018, la division Power Grids a enregistré une marge bénéficiaire de 9,7%, ratant de peu la fourchette de 10% à 14%, visée par le groupe. Ulrich Spiesshofer a attribué cette faiblesse à un important contrat, qui avait dopé les résultats du premier trimestre de l'année dernière.Toutefois sur l'ensemble de l'année, la division s'occupant de réseaux électriques devrait pouvoir atteindre cet objectif, grâce notamment à la croissance enregistrée dans les services et les contrats de base externes. Cette unité est en outre la seule à avoir accusé un repli des recettes au premier trimestre.Le directeur général a par ailleurs expliqué le flux de trésorerie négatif accusé au premier partiel par le paiement d'impôts et de primes aux collaborateurs ainsi que l'attribution de capitaux pour des grands projets. Le deuxième trimestre et l'ensemble de 2018 devraient pour leur part connaître des afflux de fonds.Côté perspectives, les signaux macroéconomiques sont au vert en Europe et aux Etats-Unis tandis que la Chine est attendue en croissance, a indiqué le groupe, tout en soulignant que les prix du pétrole et les cours de change devraient continuer à influencer les résultats.INVESTISSEURS SÉDUITSDeutsche Bank qualifie les résultats de "solides" dans un premier commentaire. Le chiffre d'affaires, les entrées de commandes et le bénéfice opérationnel (Ebita) ont dépassé les prévisions de l'analyste de respectivement 6%, 3% et 5%.Le spécialiste s'attend à ce que le consensus sur les résultats soit relevé par ses confrères. Il souligne en particulier que "la confiance (dans le groupe) devrait revenir.""Nous continuons à espérer une large reprise des entrées de commandes d'ici la fin de l'année grâce à une amélioration des marchés des procédés et des réseaux électriques", indique l'établissement bancaire.Vontobel met cependant en exergue que les attentes du marché envers ABB étaient assez basses et que les grandes commandes manquent encore.Mais "tout est en place pour qu'ABB connaisse une solide reprise en 2018", estime la banque zurichoise.Les investisseurs semblaient convaincus par la copie rendue et les perspectives. L'action affichait la meilleure performance chez les valeurs vedettes de la Bourse de Zurich à 12h10. L'action gagnait 5,4% à 23,78 CHF dans un marché SMI quasi stable (-0,03%).lk/al/ol(AWP / 19.04.2018 12h31)