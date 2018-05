ABB décroche un contrat au Danemark

Zurich (awp) - ABB a décroché un contrat à Aarhus, la deuxième plus grande ville du Danemark, pour un montant non dévoilé. Le groupe électrotechnique zurichois fournira des solutions complètes de recharge rapide pour la compagnie locale Busselskabet Aarhus Sporveje.Le contrat inclut quatre bus électriques Volvo et un chargeur OppCharge d'une capacité de 300 kW, qui sera installé à la fin d'une ligne de bus et permettra au véhicule de faire le plein d'énergie, indique mercredi ABB dans un communiqué. Les quatre bus remplaceront quatre bus diesel. Quatre chargeurs HVC-Overnight sont également prévus pour le dépôt des bus.La commande sera traitée au deuxième trimestre 2019. Les bus électriques devraient être opérationnels à Aarhus en août 2019.tn/al(AWP / 16.05.2018 14h06)