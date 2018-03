ABB décroche un contrat de 30 mio USD pour moderniser des réseaux australiens

Zurich (awp) - ABB a reçu une commande pour le remplacement des systèmes de commande et de protection de deux importantes lignes de transport d'énergie au moyen de courant continu haute tension (HVDC) en Australie. La modernisation des liaisons Murraylink et Directlink, mises en service respectivement en 2000 et en 2002, vont rapporter au conglomérat électrotechnique quelque 30 mio USD, selon un communiqué diffusé mardi.Les deux lignes de transport ont été installées par ABB. Directlink assure la liaison entre les Etats de Nouvelle-Galles du Sud et du Queensland, alors que Murraylink - la plus longue ligne sous-terraine au monde selon le communiqué - relie les Etats d'Australie-Méridionale et de Victoria."Le projet renforce notre orientation stratégique dans le domaine des services et des technologies digitales", s'est félicité Claudio Facchin, en charge de la division Réseaux électriques d'ABB, cité dans le communiqué. Il souligne par ailleurs que le contrat étaye le leadership du groupe dans le segment HVDC et son rôle de "partenaire de choix pour un réseau électrique plus robuste, plus intelligent et plus vert".buc/al(AWP / 27.03.2018 09h23)