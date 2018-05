ABB décroche un contrat en Indonésie pour des postes électriques

Zurich (awp) - ABB a obtenu une commande en Indonésie pour des sous-stations électrique sous enveloppe métallique. Les géant zurichois de l'électrotechnique a signé à cet effet un contrat avec le fournisseur public d'énergie PLN d'un montant non précisé. Ces équipements doivent permettre d'améliorer la fiabilité du réseau électrique de l'archipel.Le gouvernement indonésien s'est fixé l'objectif de connecter au réseau électrique l'ensemble des ménages de l'archipel et de produire 35'000 mégawatts (MW) de courant, écrit mardi ABB. Le groupe sis à Zurich fournira des sous-stations électriques sous enveloppe métallique ("Gas insultated substation" en anglais) pour dix installations à Jakarta, dans l'est et l'ouest de l'île principale de Java, ainsi que pour celle de Célèbes.Les sous-stations électriques sous enveloppe métallique présentent l'avantage d'afficher une taille 90% inférieure à celle des postes électriques isolés dans l'air. Plus compacts, ils peuvent être installés à l'intérieur de bâtiments.jb/vj/al(AWP / 08.05.2018 13h16)