ABB décroche une commande pour des stations de recharge aux USA

Zurich (awp) - Le groupe électrotechnique ABB a remporté une commande pour des stations de recharge pour véhicules électriques aux Etats-Unis. Electrify America a choisi les appareils du conglomérat helvético-suédois, capables de recharger même les plus grosses batteries de véhicules en moins de 15 minutes. Le communiqué diffusé mardi soir ne fait pas mention du nombre de stations commandées ou des détails financiers du contrat.Selon ABB, il s'agit du plus important projet d'infrastructure pour véhicules électriques dans la première économie mondiale. Electrify America a l'intention de placer des centaines de stations de recharge à l'intérieur et en périphérie de 17 métropoles, ainsi que le long de plusieurs axes autoroutiers.rw/yl/buc/rp(AWP / 17.04.2018 17h41)