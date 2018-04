ABB en forte hausse après les résultats trimestriels

Zurich (awp) - ABB était nettement dans le vert jeudi dans les premiers échanges à la Bourse suisse, après la publication de résultats supérieurs aux attentes, notamment au niveau des ventes et des entrées de commandes.A 9h58, le titre ABB s'envolait de 4,4% à 23,56 francs dans un SMI en baisse de 0,11%.Deutsche Bank qualifie les résultats de "solides" dans un premier commentaire. Le chiffre d'affaires, les entrées de commandes et le bénéfice opérationnel (Ebita) ont dépassé les prévisions de l'analyste de respectivement de 6%, 3% et 5%.Le spécialiste s'attend à ce que le consensus sur les résultats soit relevé par ses confrères. Il souligne en particulier que "la confiance (dans le groupe) devrait revenir.""Nous continuons à espérer une large reprise des entrées de commandes d'ici la fin de l'année grâce à une amélioration des marchés des procédés et des réseaux électriques", indique l'établissement bancaire.Vontobel va dans le même sens que sa consoeur et relève que la performance a également été dopée par des effets de change positifs. Les entrées de commandes de base ont connu une amélioration dans toutes les régions et divisions. En outre, la rentabilité a progressé dans la plupart des secteurs.La banque zurichoise met cependant en exergue que les attentes du marché envers ABB étaient assez basses et que les grandes commandes manquent encore.Mais "tout est en place pour qu'ABB connaisse une solide reprise en 2018", estime Vontobel.lk/al(AWP / 19.04.2018 10h06)