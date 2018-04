ABB investit 100 mio EUR dans un campus de recherche en Autriche

Zurich (awp) - Le groupe d'ingénierie ABB va investir 100 mio EUR en Autriche au siège de Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik (B&R), société rachetée en avril 2017, a annoncé vendredi le géant zurichois. Ce dernier va construire à Eggelsberg un campus dédié à l'innovation et la formation.Le nouveau site de 35'000 m2 sera destiné au développement de technologies pour l'"usine du futur", où oeuvreront de manière largement autonome des machines et robots connectés dans le nuages de données, a précisé ABB dans un communiqué.Les travaux doivent débuter cet été et la mise en service est prévue en 2020.al/jh(AWP / 06.04.2018 11h58)