ABB propose la nomination de trois nouveaux membres au conseil d'administration

Zurich (awp) - Le conglomérat industriel ABB a proposé la nomination de trois nouveaux membres au conseil d'administration. Les candidatures de Jennifer Xin-Zhe Li, Geraldine Matchett et Gunnar Brock seront soumises à l'assemblée générale du 29 mars, a indiqué la société jeudi. Deux administrateurs sortants, Ying Yeh et Louis Hughes, ne brigueront pas de nouveaux mandats.Jennifer Xin-Zhe Li est l'ancienne directrice financière (CFO) de Baidu et actuellement responsable de Baidu Capital. Geraldine Matchett est CFO de Royal DSM et Gunnar Brock est ex-président et directeur général (CEO) du groupe Atlas Copco.Avec ces nouvelles nominations, le conseil d'administration sera porté à 11 membres, contre 10 actuellement.ol/buc(AWP / 11.01.2018 07h16)