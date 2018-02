ABB: recul du bénéfice sur l'ultime partiel d'une année de transition

(synthèse)Zurich (awp) - ABB a comme prévu essuyé au dernier trimestre 2017 un tassement de sa rentabilité. Entrées de commandes et chiffre d'affaires ont marginalement progressé, sous l'impact essentiellement d'effets de changes et d'acquisitions. Le conglomérat de techniques énergétiques et d'automation a dégagé un bénéfice net en hausse sensible sur l'ensemble de l'exercice et étoffé quelque peu la rémunération de ses actionnaires.Au quatrième trimestre, les entrées de commandes se sont enrobées de 2% à 8,48 mrd USD, tandis que les revenus ont progressé de 3% à 9,28 mrd. L'excédent d'exploitation (Ebita) s'est érodé de 3% à 1,02 mrd et le bénéfice net s'est affaissé de 8% à 393 mio. Le flux de trésorerie opérationnel a néanmoins bondi de près d'un tiers à 1,87 mrd USD.La progression de la demande a été entraînée par l'automation industrielle (+16% à 1,80 mrd), les produits d'électrification (+12% à 2,56 mrd) et les solutions robotiques et de mobilité (+10% à 2,04 mrd).L'unité Power Grids (réseaux électriques) en revanche a essuyé un tassement de 13% à 2,49 mrd USD. La base de comparaison avait toutefois été marquée par une commande "exceptionnelle" en Inde, tient à rappeler ABB.DÉCEPTION MODÉRÉELes analystes consultés par AWP attendaient un peu mieux sur le dernier partiel de 2017, à savoir 8,51 mrd d'entrées de commandes, 9,53 mrd de chiffre d'affaires et 1,03 mrd d'Ebita.Sur l'ensemble de l'année écoulée, le groupe zurichois affiche des entrées de commandes stables de 33,39 mrd USD pour un chiffre d'affaires en hausse cosmétique (+1%) à 34,31 mrd. Le bénéfice net a bondi de 17% à 2,21 mrd. Le carnet de commandes incluait pour 22,41 mrd de contrats, soit 4% de moins que douze mois auparavant.Les actionnaires se verront proposer un dividende amélioré de deux centimes à 78 centimes par titre."Les résultats annuels comprennent l'effet dilutif de notre transformation en profondeur. La dynamique que nous avons mise en place en 2017 nous positionne sur la voie d'une croissance rentable au fur et à mesure du rétablissement des marchés mondiaux", résume le directeur général (CEO) Ulrich Spiesshofer.Sans s'avancer sur le terrain de perspectives mesurables, la direction évoque des tendances encourageantes en Europe, aux Etats-Unis et en Chine. Prix des hydrocarbures et variations monétaires risquent de peser sur le compte de résultats et des incertitudes planent encore sur certains débouchés.Le directeur financier (CFO) Timo Ihamuotila a précisé n'anticiper aucun impact sur les comptes de la réforme fiscale récemment adoptée aux Etats-Unis. Un relèvement des taux d'intérêts ne constituerait par ailleurs qu'un handicap tout relatif, au vu du faible niveau d'endettement du groupe, a assuré le responsable des cordons de la bourse.APPRÉCIATIONS DIVERSESLes analystes partagent une certaine déception à la lecture des performances publiées, mais émettent des appréciations pour le moins divergentes au moment d'aborder l'avenir du conglomérat zurichois. L'absence de perspectives chiffrées chagrine particulièrement UBS et Jefferies, qui jugent surfaite la valorisation du titre.Goldman Sachs ou Barclays au contraire anticipent une forte progression du cours dans les mois à venir, soutenue par un retour à la croissance. La banque d'investissement britannique relève un regain d'optimisme dans le phrasé de la direction pour l'avenir de ses affaires, mais déplore "comme d'habitude" un manque de précisions sur le rythme de croissance et sur la rentabilité.Entre ces extrêmes, Vontobel, Baader Helvea ou encore Morgan Stanley préfèrent observer une certaine neutralité. JPMorgan également, qui souligne au passage que le dernier partiel doit avoir signé la fin de la période de transition.Les actionnaires choisissait dans l'immédiat de sanctionner le titre. La nominative ABB cédait à la mi-journée près de 4% à 23,77 CHF et conservait la lanterne rouge d'un SMI en retrait de 0,70%.jh/al/fr(AWP / 08.02.2018 12h18)