ABB voit son bénéfice grimper de 17% en 2017 au fil de son repositionnement

ABB

Zurich - Le groupe d'ingénierie helvético-suédois ABB, en pleine transformation, a publié jeudi un bénéfice net en hausse de 17% en 2017 à 2,2 milliards de dollars (1,8 milliard d'euros) alors que ses efforts pour repositionner ses activités se sont poursuivis.Son carnet de commandes a en revanche stagné, se maintenant comme l'année précédente à 33,3 milliards de dollars, tandis que son chiffre d'affaires s'est étoffé de 1% à 34,3 milliards, précise-t-il dans un communiqué.Sur l'ensemble de l'année, les charges de restructurations ont diminué par rapport à l'année précédente, malgré une charge de 140 millions de dollars au quatrième trimestre qui a pesé sur les comptes en fin d'année.Pour le quatrième trimestre, son résultat d'exploitation s'est replié de 7%, à 1 milliard de dollars.Le directeur général, l'Allemand Ulrich Spiesshofer, qui considérait 2017 comme une année de transition, s'est toutefois montré confiant sur les perspectives."La dynamique que nous avons créée en 2017 nous met en position pour une croissance profitable alors que les marchés mondiaux sont en train de s'améliorer", affirme-t-il dans le communiqué.Les signes macroéconomiques sont positifs en Europe et aux Etats-Unis, tandis que la croissance en Chine devrait se poursuivre, estime le groupe, sans toutefois donner d'objectifs chiffrés.A 12H45 GMT, l'action chutait de 3,80% à 23,79 francs suisses alors que le SMI, l'indice des valeurs phares de la place suisse, perdait 0,59%, les chiffres du quatrième trimestre ayant quelque peu déçu les investisseurs.Les chiffres du quatrième trimestre étaient "mitigés", a réagi Richard Frei, analyste à la banque cantonale de Zurich dans un commentaire boursier, notant que les contrats de base avaient connu une accélération mais que la question restait de savoir comment les grosses commandes allaient évoluer.Au dernier trimestre, le conglomérat industriel, actif aussi bien dans les systèmes pour les réseaux électriques que dans la fabrication de robots ou d'équipements ferroviaires, a vu ses commandes reculer de 3%, plombé par le repli des grosses commandes en particulier dans l'activité de réseaux électriques et d'automation industrielles.Les commandes de base, c'est-à-dire inférieures à 15 millions de dollars, ont toutefois enregistré une hausse de 9% par rapport au quatrième trimestre l'an passé.Panagiotis Spiliopoulos, analyste chez Vontobel, a lui interprété cette accélération des commandes de base comme "un point d'inflexion" pour ABB qui devrait à l'avenir voir à la fois ses chiffres d'affaires et sa rentabilité remonter."Les pièces maîtresses pour une reprise solide en 2018 sont en place", a estimé l'analyste.Sous la houlette d'Ulrich Spiesshofer, qui avait repris la direction d'ABB en 2013, le groupe a mené un vaste repositionnement de ses activités pour se repositionner sur les segments les plus rentables.Pour 2017, ABB va verser un dividende de 0,78 franc suisse par action, en hausse de 0,02 franc suisse par rapport à l'exercice précédent.noo/spi/tes(©AFP / 08 février 2018 13h15)