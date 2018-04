ABBA, le légendaire groupe pop suédois, réuni pour deux nouveaux titres

Stockholm - Les quatre membres du légendaire groupe pop suédois ABBA se sont retrouvés pour enregistrer deux nouvelles chansons, 35 ans après leur dernier album."Nous avons tous les quatre pensé que, après 35 ans, ça serait marrant d'unir nos forces et d'aller dans un studio d'enregistrement. Alors on l'a fait", a expliqué dans un communiqué le groupe aux 400 millions d'albums.L'un des deux titres, "I still have faith in you" sera repris par leurs avatars numériques au cours d'un show télévisé en décembre produit par les chaînes britannique BBC et américaine NBC."Nous avons beau avoir vieilli, la chanson est nouvelle. Et ça fait du bien", ont ajouté les stars.Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Björn Ulvaeus et Benny Andersson se sont séparés en 1982 après avoir régné sur la planète disco pendant plus d'une décennie avec des titres comme "Waterloo", "Dancing Queen", "Mamma Mia" ou encore "Super Trouper".Le groupe, qui s'était produit sur scène une dernière fois en 1986, n'avait jamais été dissous mais les quatre artistes affirmaient résolument qu'ils ne chanteraient plus ensemble."La décision de poursuivre le projet excitant d'une tournée par les avatars a pris une tournure inattendue", ont constaté les artistes dans le communiqué.Pour eux, se retrouver en studio, fut une "expérience extrêmement joyeuse"."C'est comme si le temps s'était arrêté et que nous revenions de courtes vacances", ont-ils écrit.(©AFP / 27 avril 2018 12h18)