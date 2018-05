New York - La chaîne américaine ABC (groupe Disney) a annoncé mardi l'arrêt de "Roseanne", la série la plus populaire des grandes chaînes américaines, après un tweet raciste de la star du programme Roseanne Barr, malgré ses excuses et le retrait du message.Dans une réaction postée sur Twitter, la présidente du divertissement chez ABC, Channing Dungey, qui est noire, a qualifié d'"odieux" et de "répugnant" le message de Roseanne Barr, connue pour son soutien à Donald Trump. Roseanne y comparait une ancienne conseillère de Barack Obama à un singe.Le fameux message avait été posté dans la nuit de lundi à mardi. La comédienne de 65 ans s'en était prise à l'ancienne conseillère de Barack Obama, Valerie Jarrett: "les Frères musulmans et la Planète des singes ont eu un bébé: vj".Quelques heures plus tard, Roseanne Barr a supprimé ce tweet et s'est excusée: "Je m'excuse auprès de Valerie Jarrett et de tous les Américains. Je suis désolée d'avoir fait cette mauvaise plaisanterie sur sa politique et son apparence.""J'aurais dû faire attention", a-t-elle poursuivi, annonçant son retrait de Twitter.Mais ces excuses n'ont pas suffi à éteindre la polémique née de son message initial. Wanda Sykes, l'une des productrices de "Roseanne", dont le retour sur les écrans fin mars avait été triomphal, a annoncé qu'elle quittait la série. Deux heures après, le couperet d'ABC tombait.Auteure, humoriste, actrice et productrice à succès, Wanda Sykes avait contribué à l'écriture du scénario de cette dixième saison de "Roseanne", beaucoup plus ouverte sur les minorités que par le passé.Pour sa dixième saison, conclue le 22 mai, "Roseanne" a été la série la plus regardée de la saison 2017-18 sur les grandes chaînes américaines.ABC avait annoncé avoir commandé une onzième saison, trois jours seulement après la diffusion du premier épisode de la dixième.Roseanne Barr est connue pour ses opinions conservatrices et a affiché, à plusieurs occasions, son soutien à Donald Trump.Le président des Etats-Unis l'avait lui-même appelée pour la féliciter sur ses audiences après la diffusion du premier épisode de la dixième saison.(©AFP / 29 mai 2018 18h31)