AEK Bank a encore progressé en 2017, malgré la pression sur les marges

Zurich (awp) - Organisée en coopérative, la banque régionale bernoise AEK Bank, basée à Thoune, a enregistré une croissance record en 2017 et augmenté son bénéfice malgré la pression sur les marges. La somme du bilan a pour la première fois franchi la barre des 4 mrd CHF, a précisé l'institut vendredi.Le bénéfice net a progressé de 1,0% à 9,7 mrd CHF, malgré les frais et amortissements sur placements plus élevés. Principal pilier de revenus, les affaires d'intérêt ont affiché un résultat brut de 49,6 mio CHF après 50,1 mio CHF en 2016. Le résultat net a légèrement diminué à 55,3 mio CHF.Le produit des commissions et services a augmenté de 7% à 2,86 mio CHF et le produit du négoce d'un bon quart à 1,43 mio CHF. Les charges d'exploitation ont été réduites à 24,1 (29,4) mio CHF. Le ratio coûts-recettes s'est établi à 41,8% après 40,4%.Lors de la conférence de presse de bilan, le président du conseil d'administration Cajetan Maeder a souligné que la banque a encore gagné des parts de marché dans sa région, bénéficiant de sa proximité avec la clientèle et de son image de partenaire fiable. L'environnement économique général a aussi eu un effet positif sur la marche des affaires.Les prêts à la clientèle ont augmenté de 5,2% à 3,55 mrd CHF, dont 3,28 (3,07) mrd CHF pour les prêts hypothécaires. Au total, la somme du bilan a atteint 4,13 (3,90) mrd CHF.Pour l'exercice 2018 en cours, le président Maeder s'attend à une nouvelle croissance, mais il ne donne pas de chiffre concret.mk/ra/rp/ol(AWP / 16.02.2018 13h11)