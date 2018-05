AET toujours dans le rouge en 2017, mais de moins en moins

Monte Carasso (awp) - Azienda Elettrica Ticinese (AET) a bouclé l'année 2017 dans le rouge, mais la perte nette a été une nouvelle fois réduite à 13 millions de francs, contre -31 millions un an plus tôt. L'énergéticien tessinois met cette amélioration au crédit de la remontée des prix de l'énergie électrique ainsi que l'évolution favorable de la paire euro/franc."Les niveaux atteints ne sont pas encore suffisants pour couvrir les charges d'exploitation des centrales d'AET sur toute l'année", mais ils ont permis de contenir les pertes par rapport aux années précédentes, indique le groupe mardi dans un communiqué.Le chiffre d'affaires s'est enrobé de 6% pour atteindre 871 millions de francs, malgré une production hydroélectrique inférieure de 17% à la moyenne pluriannuelle en raison des faibles précipitations de l'hiver 2016/17 et d'un automne particulièrement sec. Au niveau opérationnel, la perte a été ramenée à 19 millions, après -27 millions en 2016.L'exercice a par ailleurs été marqué par un accord avec les forces hydroélectriques de la Valle Maggia (Ofima) et du Val de Blenio (Ofible) en vue de la réalisation d'une centrale de commandement unique à Monte Carasso, en périphérie de Bellinzone, qui a "permis de transférer du personnel et de précieuses compétences professionnelles à AET".buc/al(AWP / 29.05.2018 12h00)