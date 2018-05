AET toujours dans le rouge en 2017, mais de moins en moins

(dépêche remaniée et complétée après conférence de bilan)Monte Carasso (awp) - Azienda Elettrica Ticinese (AET) a bouclé l'année 2017 dans le rouge, mais la perte nette a été une nouvelle fois réduite, à 13 millions de francs contre 31 millions un an plus tôt. L'énergéticien tessinois met cette amélioration au crédit de la remontée des prix de l'énergie électrique ainsi que de l'évolution favorable de la paire euro/franc. La direction anticipe une nouvelle amélioration pour l'exercice en cours, mais le seuil de rentabilité ne devrait pas encore être franchi."Les niveaux atteints ne sont pas encore suffisants pour couvrir les charges d'exploitation des centrales d'AET sur toute l'année", mais ils ont permis de contenir les pertes par rapport aux années précédentes, indique le groupe mardi dans un communiqué.Le chiffre d'affaires s'est enrobé de 6% pour atteindre 871 millions de francs, malgré une production hydroélectrique inférieure de 17% à la moyenne pluriannuelle en raison des faibles précipitations de l'hiver 2016/17 et d'un automne particulièrement sec.L'appréciation de l'euro face au franc a été bénéfique dans l'ensemble pour AET. Les prix sur le marché électrique helvétique sont alignés sur la monnaie unique alors que les comptes sont libellés en francs, a fait observer le directeur financier (CFO) Flavio Kurzo.Double effet euroPlus de deux tiers des revenus d'AET proviennent de la zone euro. A lui seul, le marché allemand a généré près de 300 millions de francs, contre à peine 260 millions pour l'ensemble de la Suisse - dont un peu plus de la moitié (150 millions) au Tessin.Paradoxalement, le renchérissement de la monnaie communautaire s'est également traduit par une hausse des charges d'exploitation de près de 50 millions de francs en raison de l'acquisition d'énergie à l'étranger. Les dépenses de personnel sont quant à elles restées stables, à 28 millions.Au niveau opérationnel, la perte a été ramenée à 19 millions, après -27 millions en 2016. Le résultat des participations dans d'autres sociétés a plus que triplé, à 7 millions, malgré un effet négatif de 1 million consécutif à la fermeture de la centrale nucléaire de Leibstadt, dans laquelle AET détient une participation indirecte en tant qu'actionnaire d'AKEB.Le résultat net a profité, outre du redressement des prix de l'énergie, d'un effet positif unique de 6 millions (après -1 million en 2016) essentiellement dû à la dissolution de provisions pour risques, a précisé M. Kurzo.L'exercice a été marqué par un accord avec les forces hydroélectriques de la Valle Maggia (Ofima) et du Val de Blenio (Ofible) en vue de la réalisation d'une centrale de commandement unique à Monte Carasso, en périphérie de Bellinzone, qui a "permis de transférer du personnel et de précieuses compétences professionnelles à AET".Plus aux soins intensifs"AET n'est pas encore entièrement guérie, mais elle n'est plus aux soins intensifs", a lancé le président du conseil d'administration Giovanni Leonardi, se félicitant de ce que "la thérapie décidée il y a trois ans porte ses fruits".Selon les dirigeants du groupe détenu à 100% par le canton du Tessin, les conditions sont réunies pour réaliser une bonne performance en 2018. L'enneigement important devrait se traduire par le remplissage des bassins de rétention.Par ailleurs, les prix de l'énergie électrique devraient demeurer supérieurs à 50 francs par mégawattheure (MWh) jusqu'en 2021 sur le marché suisse. Sur le marché de référence allemand, ils étaient tombés sous les 25 euros par MWh à mi-2016 et se situent actuellement autour de 42 euros."Si le deuxième semestre se déroule comme est en train de le faire le premier, l'exercice en cours sera meilleur que celui écoulé" a confié M. Kurzo à AWP, même s'il dit ne pas encore anticiper pour cette année un retour en territoire positif du résultat net.buc/jh(AWP / 29.05.2018 14h45)