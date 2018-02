AMS améliore sa performance 2017 et promet une envolée pour la suite

(synthèse)Zurich (awp) - Le fabricant de semi-conducteurs AMS a vu ses résultats progresser à tous les niveaux l'an dernier, profitant d'une forte demande pour ses capteurs notamment utilisés par les fabricants de smartphones. Cette tendance positive, ainsi que de nouveaux secteurs d'activité, devrait se poursuivre et se traduire pour la société autrichienne, cotée à la Bourse suisse, par une envolée des résultats ces prochaines années.Le groupe de Premstätten, dans l'Est de l'Autriche, affiche une santé resplendissante grâce à ses capteurs de mouvement et de reconnaissance faciale notamment utilisés par les smartphones et montres intelligentes. AMS fournit ainsi les grands noms de la téléphonie Apple, qui représente une part au chiffre d'affaires d'environ 40%, et Samsung.Mais le secteur automobile devrait à terme occuper une place encore plus importante, grâce au développement de la conduite autonome qui fait appel aux puces d'AMS, a indiqué mardi le patron Alexander Everke lors d'une conférence téléphonique. "Le secteur automobile pourrait devenir un moteur de croissance sur la prochaine décennie", a estimé le directeur général (CEO).AMS a reçu une commande "d'un fournisseur mondial de l'industrie automobile", non identifié, destinée à la conduite autonome. Le début de la production est agendé pour 2021 et devrait se traduire par un chiffre d'affaires de 500 mio USD.Dans l'immédiat, la société a surtout profité de grands contrats obtenus auprès des géants de l'électronique grand public et notamment les fabricants de smartphones. Ce secteur représente actuellement près de 70% des recettes du groupe.Le chiffre d'affaires - déjà dévoilé fin janvier - a ainsi quasiment doublé à 1,06 mrd EUR. Sur le seul quatrième trimestre, les recettes ont décollé de 252% à 470,3 mio. AMS a expliqué avoir bénéficié l'année dernière d'une forte demande en capteurs 3D - destinés à la reconnaissance faciale - et optiques pour les écrans de smartphones et tablettes.Au niveau de la rentabilité, cette forte demande s'est traduite par un résultat d'exploitation (Ebit) ajusté en hausse de 73,7% à 168,7 mio pour une marge en baisse de 2 points à 16%. Le bénéfice net ajusté a également nettement accéléré de 23,9% à 127,5 mio.Le résultat opérationnel ajusté est ressorti légèrement au-dessus des prévisions du marché, tandis que le profit net a largement dépassé la moyenne établie par les analystes consultés par AWP.ENVOLÉE DE L'ACTIONFace à ces solides résultats, la direction se veut optimiste pour la suite. Elle envisage des recettes de 440 mio à 490 mio USD au premier trimestre 2018, une envolée de 150% sur un an. La société passe sa comptabilité en dollars à partir du nouvel exercice, pour tenir compte de la répartition géographique du groupe. La marge opérationnelle ajustée doit s'établir entre 17% et 20% entre janvier et mars.Le second semestre est également envisagé avec sérénité, le groupe tablant sur "une solide" deuxième partie d'année, sans plus de précision. Pour 2019, AMS vise un chiffre d'affaires supérieur à 2,7 mrd USD et une marge Ebit à 30%.L'entreprise espère profiter des perspectives de croissance dans les applications pour smartphone et autres biens de consommation, notamment dans les capteurs 3D et optiques, ainsi que dans les secteurs automobiles, de l'industrie et du médical.Pour avancer dans le segment de la reconnaissance faciale, AMS a acquis le suisse KeyLemon, spécialisé dans la conception de logiciels biométriques. Les détails financiers de l'opération n'ont pas été divulgués.La société, qui vise une cotation secondaire à Hong Kong, compte relever le dividende de trois centimes à 0,33 EUR par action.A la Bourse suisse, l'action AMS réalisait une envolée spectaculaire. Après avoir ouvert en baisse de 1,3%, la nominative s'est reprise dès les premiers échanges. A 13h18, elle s'envolait de 9,7% à 95,62 CHF dans un indice élargi SPI en repli de 1,81%.L'action avait souffert en fin d'année dernière sur de rumeurs faisant état de ventes décevantes pour les nouveaux produits phare d'Apple, l'iPhone 8 et l'iPhone X."Les signaux sont à la croissance ces prochaines années pour AMS. La numérisation des activités fournies par AMS constitue le moteur de croissance", le groupe s'étant judicieusement positionné avec ses récentes acquisitions, ont estimé les analystes de Neue Helvetische Bank.Selon ces derniers, le potentiel à moyen terme pour les capteurs est "énorme", non seulement pour les smartphones mais aussi dans l'industrie et l'automobile.al/fr/jh(AWP / 06.02.2018 13h43)