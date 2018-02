AMS améliore sa performance annuelle tous azimuts

(ajoute détails financiers, cours de Bourse)Zurich (awp) - Le fabricant de semi-conducteurs AMS a vu ses résultats progresser à tous les niveaux l'an dernier, a-t-il annoncé mardi. La société autrichienne, cotée à la Bourse suisse, a légèrement relevé son dividende et regarde avec optimisme vers la nouvelle année.Le chiffre d'affaires - déjà dévoilé fin janvier - a été quasiment doublé à 1,06 mrd EUR. Sur le seul quatrième trimestre, les recettes ont décollé de 252% à 470,3 mio. AMS a expliqué avoir bénéficié l'année dernière d'une forte demande en capteurs 3D - destinés à la reconnaissance faciale - et optiques pour les écrans de smartphones et tablettes.La demande pour ces technologies auprès de fournisseurs asiatiques pour smartphones reste importante, comme dans le secteur automobile et médical.Au niveau de la rentabilité, le résultat d'exploitation (Ebit) ajusté a bondi de 73,7% à 168,7 mio pour une marge en baisse de 2 points à 16%. Le bénéfice net ajusté a également nettement accéléré de 23,9% à 127,5 mio, a détaillé AMS dans un communiqué.Le résultat opérationnel ajusté est ressorti légèrement au-dessus des prévisions du marché, tandis que le profit net a largement dépassé la moyenne établie par les analystes consultés par AWP.ENVOLÉE DE L'ACTIONFace à ce solides résultats, la direction se veut optimiste pour la suite. Elle envisage des recettes de 440 mio à 490 mio USD au premier trimestre 2018, une envolée de 150% sur un an. La société passe sa comptabilité en dollars à partir du nouvel exercice, pour tenir compte de l'activité du groupe. La marge opérationnelle ajustée doit s'établir entre 17% et 20% entre janvier et mars.Le second semestre est également envisagé avec sérénité, le groupe tablant sur "une solide" deuxième partie d'année, sans plus de précision. Pour 2019, AMS vise un chiffre d'affaires supérieur à 2,7 mrd USD et la marge Ebit à 30% dès l'an prochain.L'entreprise espère profiter des perspectives de croissance dans les applications pour smartphone et autres biens de consommation, notamment dans les capteurs 3D et optiques, ainsi que dans les secteurs automobiles, de l'industrie et du médical.La société de Premstätten en Autriche, qui vise une cotation secondaire à Hong Kong, compte relever le dividende de trois centimes à 0,33 EUR par action.A la Bourse suisse, l'action AMS réalisait une envolée spectaculaire. Après avoir ouvert en baisse de 1,3%, la nominative s'est reprise dès les premiers échanges. A 11h03, elle s'envolait de 12,3% à 97,82 CHF dans un indice élargi SPI en repli de 1,85%.al/fr/jh(AWP / 06.02.2018 11h56)