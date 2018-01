AMS catapulté dans les premiers échanges après des résultats préliminaires

Zurich (awp) - AMS s'offrait lundi matin un démarrage sur les chapeaux de roues à la Bourse suisse. Le producteur de semi-conducteurs autrichien a levé un coin du voile sur une performance inespérée sur l'ultime partiel de l'an dernier et l'ensemble de 2017. La direction a nettement relevé ses ambitions à moyen terme, déjouant les pronostics des oiseaux de mauvaise augure et s'attirant des commentaires élogieux d'une bonne partie des analystes.A 09h38, la porteur AMS bondissait de près d'un quart à 95,12 CHF, dans un SPI en hausse marginale de 0,15%.Les résultats présentés par AMS pour 2017 dépassent "de loin" les attentes et les perspectives "excitantes" brossées par la direction se traduisent par un objectif de chiffre d'affaires de plus de 2,2 mrd EUR l'an prochain, salue Julius Bär dans un commentaire succinct.La confirmation d'une marge opérationnelle ajustée de 30% implique un résultat afférent de 660 mio EUR en 2019, bien au delà des projections du marché, souligne Vontobel. Les résultats comme les perspectives devraient contrebalancer les récentes craintes autour des ventes du dernier iPhone d'Apple, qui ont plombé le cours de son fournisseur autrichien. L'établissement zurichois s'interroge encore sur les tendances à court terme et la rentabilité actuelle d'AMS, mais confirme sa recommandation d'achat comme l'objectif de cours de 115 CHF.Barclays anticipait un relèvement des objectifs d'AMS, après de récentes déclarations résolument optimistes de la direction, mais pas d'une telle ampleur. Le prestataire de services financiers britannique s'étonne néanmoins de l'absence d'indication sur les résultats à court terme et n'exclut pas un passage à vide sur le premier trimestre de l'année en cours. La recommandation "overweight" demeure de mise, comme l'objectif de 120 CHF.La Banque cantonale de Zurich (ZKB) abandonne son scepticisme et finit par adopter une recommandation "surpondérer", contre "pondérer au marché".Baader Helvea en revanche préfère rester prudent, confirmant "hold" et un objectif de cours de 72 CHF. Le courtier genevois n'apprécie guère le poids d'Apple dans les revenus d'AMS, qu'il devise sur l'année écoulée à 40% et anticipe pour l'exercice en cours à 60%.jh/ol/al(AWP / 29.01.2018 09h43)