AMS dévisse après une possible réduction de l'objectif de ventes de l'iPhone X

(cours de Bourse actualisé)Zurich (awp) - Le fabricant de semi-conducteurs AMS dégringolait mercredi à la Bourse suisse, sur fond de rumeurs d'abaissement des perspectives de ventes pour l'iPhone X. La société autrichienne cotée sur SIX compte Apple, constructeur de l'iPhone, parmi ses principaux clients.A 13h21, l'action au porteur AMS chutait de 9,3% à 88,05 CHF, après un plus bas de séance à 83,10 CHF. L'indice élargi SPI gagnait par contre 0,24%.Selon le journal taïwanais "Economic Daily News", Apple a réduit son objectif de ventes pour son dernier iPhone à 30 mio d'appareils, contre 50 mio auparavant. L'article cite des fournisseurs taïwanais du géant de Cupertino.L'agence Bloomberg a apporté sa pierre à l'édifice en rapportant que les premiers analystes commencent à revoir leur modélisation à la baisse, d'environ 5 à 10 mio d'appareils vendus.Les actions des fournisseurs asiatiques d'Apple ont subi des pertes marquées ces derniers jours, allant de -5% à -8%. AMS semble connaître le même sort. Certains observateurs estiment que la dépendance du groupe autrichien envers Apple s'est renforcée depuis la reprise d'Heptagon l'année dernière. AMS fournirait des capteurs 3D utilisés pour la reconnaissance faciale de l'iPhone X.Malgré ces sombres perspectives, le titre garde une belle marge d'avance. Avec un gain de plus de 200% depuis janvier, l'action au porteur AMS figure parmi les principaux gagnants de 2017.lb/cf/fr/al(AWP / 27.12.2017 13h26)