AMS manque le coche sur le 1er trimestre, prévient que le 2e sera déficitaire

Zurich (awp) - Le fabricant autrichien de semi-conducteurs AMS, coté sur SIX, a généré sur les trois premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 452,7 millions de dollars. Le groupe, qui vient d'opter pour le billet vert comme unité comptable en lieu et place de la monnaie unique européenne, souligne avoir plus que doublé ses revenus en comparaison annuelle. La marge opérationnelle ajustée s'est rétablie à 17% (10% publié), contre 3% (-9%) un an plus tôt, pour un résultat afférent de 77,3 millions, égraine le compte-rendu publié lundi soir.AMS n'est néanmoins pas parvenu à combler tout à fait les attentes des analystes consultés par AWP, qui anticipaient un moyenne des recettes de 453,0 millions. L'écart est encore plus criant au niveau de l'Ebit ajusté, prévu à 83,2 millions. En termes net par contre, AMS a dégagé un bénéfice de 77,1 millions contre une perte de 19,9 millions début 2016 et alors que les observateurs misaient sur 40,6 millions.La direction prévient de surcroît que la sous-utilisation des capacités de production à Singapour, induite par un remodelage de la palette de produits, entraînera sur le second partiel de l'exercice une perte d'exploitation à hauteur d'un cinquième à un quart de ses revenus, anticipés de leur côté entre 220 et 250 millions de dollars.Les responsables assurent nonobstant que ce passage à vide temporaire demeurera limité au seul exercice 2018 et le groupe prévoit une accélération de ses livraisons à ses clients dès la seconde moitié de l'année. Les objectifs à moyen terme, comprenant une croissance de 60% sur la période 2016-2019 et une marge Ebit ajustée de 30% à partir de l'an prochain, ne devraient ainsi pas être remis en question.jh/rp(AWP / 23.04.2018 18h32)