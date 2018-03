AMS obtient l'aval des anciens propriétaires d'Heptagon pour revoir son prix

Zurich (awp) - Le fabricant autrichien de puces ainsi que de capteurs de communication et de géolocalisation AMS a convaincu les anciens actionnaires d'Heptagon, racheté fin 2016, de revoir le financement décidé à l'époque pour cette opération. Afin d'assurer qu'Heptagon puisse atteindre ses objectifs en 2017, AMS a dû mettre à disposition de la société des ressources "importantes" mais non spécifiées, destinées notamment à financer l'augmentation des capacités de production, rappelle le communiqué publié mardi soir.La société de Premstaetten a finalement versé 3,86 millions de ses propres actions, assorties de 15 mio USD en liquide. Le groupe souligne que la part de comptant a joué un rôle déterminant dans l'acceptation des nouvelles conditions à l'unanimité.Ams prévoyait initialement de réaliser un paiement préalable de 64 mio EUR en plus d'une part en actions. Le paiement comptant devait être prélevé sur les moyens financiers actuellement à disposition du groupe. Une augmentation de capital de l'ordre de 15% des actions prélevées sur le capital autorisé et les actions détenues en propre par la société était prévue. L'opération devait valoriser Heptagon à 570 mio USD.jh/lk(AWP / 27.03.2018 18h47)