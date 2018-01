AMS relève ses ambitions dans la foulée d'un exercice 2017 record

Zurich (awp) - AMS rehausse ses ambitions de croissance, après avoir allègrement franchi l'an dernier la barre du milliard d'euros de revenus. Le fabricant autrichien de capteurs de géolocalisation et de puces de communication, coté sur SIX, a pratiquement doublé son chiffre d'affaires pour engranger 1,06 mrd EUR, selon un rapport préliminaire publié lundi. Sur le seul quatrième trimestre, les recettes ont décollé de 252% à 470,3 mio.Le jalon pour la rentabilité demeure fixé à 30% de marge Ebit dès l'an prochain, mais le taux de croissance annuelle sur la période 2016-19 est désormais fixé à 60%, contre 40% précédemment. La direction vise subséquemment un chiffre d'affaires de 2,2 mrd EUR en 2019, porté par des perspectives encourageantes sur les marchés des téléphones multifonctions et des applications grand public.Les résultats détaillés de l'exercice 2017 feront l'objet d'une publication le 6 février.jh/al(AWP / 29.01.2018 07h42)