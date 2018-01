AMS relève ses ambitions et soulage ses actionnaires

(synthèse avec commentaires d'analystes et cours de Bourse)Zurich (awp) - AMS rehausse lundi ses ambitions de croissance, après avoir allègrement franchi l'an dernier la barre du milliard d'euros de revenus. Les nouvelles perspectives brossées par la direction, balayant de récentes craintes exprimées au sein des milieux financiers, semblent ravir les détenteurs de capitaux, qui offrent un bol d'air au cours de la porteur.Le fabricant autrichien de capteurs de géolocalisation et de puces de communication, coté sur SIX, a pratiquement doublé son chiffre d'affaires pour engranger 1,06 mrd EUR, selon un rapport préliminaire publié lundi. Sur le seul quatrième trimestre, les recettes ont décollé de 252% à 470,3 mio.Le jalon pour la rentabilité demeure fixé à 30% de marge Ebit dès l'an prochain, mais le taux de croissance annuelle sur la période 2016-19 est désormais fixé à 60%, contre 40% précédemment. La direction vise subséquemment un chiffre d'affaires de 2,2 mrd EUR en 2019, porté par des perspectives encourageantes sur les marchés des téléphones multifonctions et des applications grand public.Les résultats détaillés de l'exercice 2017 feront l'objet d'une publication le 6 février.La plupart des analystes accueillaient des résultats et surtout des perspectives "de loin" supérieures à leurs attentes.OISEAUX DE MAUVAISE AUGURE EN VOIE DE DISPARITIONLa confirmation d'une marge opérationnelle ajustée de 30% implique un résultat afférent de 660 mio EUR en 2019, bien au-delà des projections du marché, souligne ainsi Vontobel. Les résultats comme les perspectives devraient contrebalancer les récentes craintes autour des ventes du dernier iPhone d'Apple, qui ont plombé le cours de son fournisseur autrichien.Barclays anticipait un relèvement des objectifs, après de récentes déclarations résolument optimistes de la direction, mais pas d'une telle ampleur. Le prestataire de services financiers britannique s'étonne néanmoins de l'absence d'indication sur les résultats à court terme et n'exclut pas un passage à vide sur le premier trimestre de l'année en cours.Baader Helvea n'apprécie pour sa part guère le poids d'Apple dans les revenus d'AMS, qu'il devise sur l'année écoulée à 40% et anticipe pour l'exercice en cours à 60%.A 10h48, la porteur AMS caracolait en tête d'un SPI en recul marginal de 0,02%, s'offrant 17,7% à 90,10 CHF.jh/al/ol(AWP / 29.01.2018 11h15)