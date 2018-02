AMS veut émettre un emprunt convertible de 600 mio EUR

Zurich (awp) - Le fabricant de semi-conducteurs AMS prévoit l'émission d'un emprunt convertible d'un montant de 600 mio EUR et d'une durée de sept ans. Les obligations donneront droit, selon l'annonce faite mardi, à une conversion allant jusqu'à 6,1% du flottant. Le produit de cette opération sera utilisé à des "fins commerciales générales", acquisitions comprises.La date du placement et les conditions précises seront fixées ultérieurement, indique l'entreprise autrichienne cotée à SIX. Conformément au droit autrichien, le groupe doit publier le 8 février un rapport circonstancié dans la feuille officielle de la Wiener Zeitung.uh/rw/fr/jh(AWP / 06.02.2018 08h09)