APG/SGA lance une offre de ciblage mobile basée sur la localisation

Genève (awp) - APG/SGA Interaction a annoncé lundi le lancement de son offre aymo, utilisant une technologie de ciblage basée sur la localisation. Ce nouveau produit se décline dans une version de ciblage en temps réel et une autre de reciblage basé sur la localisation, précise le groupe d'affichage genevois dans un communiqué.La technologie développée par APG/SGA s'appuie sur le transfert direct de données vers plus de quinze applications mobiles suisses à taux de pénétration élevé, qui génèrent chaque jour plus de 2,5 mio de points de données de position, explique l'entreprise.Le ciblage publicitaire basé sur la localisation utilise exclusivement les données GPS et beacon. L'annonceur peut ainsi délimiter un groupe cible au mètre près et augmenter "sensiblement" la pertinence de son message publicitaire.buc/al(AWP / 26.02.2018 12h00)