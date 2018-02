APG/SGA plombé en 2017 par le non-renouvellement de contrats en Suisse

Genève (awp) - Le spécialiste de l'affichage publicitaire APG/SGA a subi en 2017 un repli du chiffre d'affaires en raison de contrats non renouvelés en Suisse. Le bénéfice net a pâti d'une base de comparaison défavorable. Le conseil d'administration propose néanmoins le versement d'un dividende inchangé. La perspective pour l'année en cours demeure favorable.Le bénéfice net a plongé de 28% sur un an, à 50,7 mio CHF, indique mercredi le groupe genevois. Cette chute s'explique par un gain immobilier exceptionnel de 22,6 mio CHF réalisé en 2016 et qui a fait défaut l'année dernière. Sans cet effet exceptionnel, le recul a atteint 3,5% à 52,6 mio CHF.L'assemblée générale du 24 mai devra se prononcer sur un dividende total maintenu à 24 CHF, dont une part de 12 CHF relevant d'une rémunération extraordinaire.Le résultat d'exploitation (ebit) s'est inscrit à 61,3 mio CHF, soit une dégringolade de 31%. L'ebit ajusté accuse un repli de 7,5%.APG/SGA a rencontré des difficultés sur le marché suisse, où les contrats avec la communauté tarifaire des transports publics de Zurich (VBZ), ainsi qu'avec les villes de Genève et Lucerne n'ont pas été reconduits. Le chiffre d'affaires s'est contracté de 5,1%, alors que les activités à l'étranger ont généré des recettes en hausse de 5,9%.Au total, le groupe accuse une baisse de 4,7% des ventes à 300,7 mio CHF.Le chiffre d'affaires est inférieur aux prévisions des analystes de Research Partners et de la Banque cantonale de Zurich. L'Ebit, le bénéfice net et le dividende touchent la cible.Pour l'exercice en cours, le groupe genevois ne fournit aucune prévision chiffrée. Il affirme avoir posé les bases pour un développement positif des affaires.fr/ol(AWP / 28.02.2018 07h21)