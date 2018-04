ASML commence 2018 sur des bases solides

ASML HOLDING

La Haye - Le fabricant néerlandais de systèmes de lithographie pour l'industrie de microprocesseurs ASML a publié mercredi des résultats trimestriels en forte hausse qui lui permettent d'envisager sereinement l'année.Le bénéfice net a progressé de 19,3% au premier trimestre, à 539,7 millions d'euros contre 452,1 millions à la même période de l'an dernier, pour un chiffre d'affaires en hausse de 18%, à près de 2,29 milliards."Nos ventes du premier trimestre ont été légèrement plus fortes que prévu et notre marge brute a dépassé nos objectifs", ressortant à 48,7% contre 47,6% un an plus tôt, a noté le PDG Peter Wennink."Globalement, nous avons bien commencé l'année et nous répétons nos attentes d'une croissance encore solide en 2018, tant pour les ventes que pour la rentabilité", a-t-il ajouté dans un communiqué.Spécialiste des systèmes de lithographie Extreme Ultraviolet (EUV) permettant de produire des microprocesseurs plus petits, plus rapides et de plus grande capacité, ASML table sur un chiffre d'affaires compris entre 2,5 et 2,6 milliards d'euros au deuxième trimestre.Le fabricant, qui a engrangé pour 2,44 milliards d'euros de commandes nouvelles au cours des trois premiers mois, compte livrer 20 systèmes EUV cette année et porter sa capacité de production à au moins 30 systèmes en 2019.Il a aussi fait état des premières ventes de ses systèmes de prochaine génération, dont quatre exemplaires ont été commandés par trois clients différents. Des options pour huit autres systèmes ont également été posées.Les marchés ont salué ces annonces. En milieu de matinée, l'action ASML s'adjugeait 1,06% à la Bourse d'Amsterdam, surperformant le marché (+0,39%).phy/php(©AFP / 18 avril 2018 09h00)